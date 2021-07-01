الرئيس صالح يؤكد ضرورة زج الشباب بسوق العمل وإعطاء أولوية للفئات محدودة الدخل

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة زج الشباب بسوق العمل وإعطاء أولوية للفئات محدودة الدخل، فيما أشار الى أهمية قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العام.

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل وزير العمل عادل الركابي، وأكد خلال اللقاء أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي وزارة مهمة ومفصلية لارتباطها بدعم وإسناد طبقة مهمة من المواطنين، ولما تضطلع به من مهام جسام ومتعددة".

وشدد صالح على "ضرورة إيلاء فئات المسنين والأيتام والمشردين وذوي الدخل المحدود أولوية قصوى تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الحرة الكريمة".

وأكد "أهمية قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العام، ووجوب تطويرهما وتطبيقهما بشكل عادل ومتوازن، ليشملا كل الطبقات المستحقة لهما، ودعم هذه الفئات بالمزيد عبر تأهيلهم للحصول على وظائف وتدريبهم من خلال دعم المشاريع الصغيرة"، لافتاً الى "اهمية تفعيل مديرية شؤون الناجيات في الوزارة وتخصيص الإمكانيات اللازمة لذلك".

وشدد على "أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم، والاعتماد على العمالة العراقية بشكل أكبر من العمالة الأجنبية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل والقروض من أجل دخولهم في سوق العمل"، لافتاً الى "تقديم كل الدعم للوزارة وجهودها القائمة للقيام بالمهام المنوطة بها".