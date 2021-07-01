مدير قناة المسيرة اليمنية: منظومتنا الاعلامية هي رأس أهداف الارهاب الامريكي

قال مدير قناة المسيرة في بيروت عمار حمزة "نحن اليوم كمنظومة اعلامية في رأس أهداف الارهاب الامريكي الذي وسع مجالاته الى النطاق الاعلامي للتعويض عن اخفاقاته وهزائمنه المتنقلة من ايران الى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن حيث يحقق محور المقاومة الانتصار".

وكالة تبناك الإخبارية_ في كلمة له خلال فعاليات الدورة العاشرة للجمعية العامة لإتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أضاف: "ان الاعتداء غير المسبوق على مواقع مؤسسات تابعة للاتحاد ومؤسسات اعضاء في الاتحاد واعلان خشيته الرسمية مما اسماء المحتوى المضلل الذي تبثه هذه المواقع وهي بالفعل شهادة اضافية تؤكد ان منظومة العمل هذه اصصبحت تشكل خطرا على وعي الجمهور الغربي".

وتابع: "اننا في قناة المسيرة لمسنا بالدلائل الحسية كيف ان منظمة العمل المتنوعة التابعة للامانة العامة للاتحاد قد قامت بدور جبار لكسر الحصار الاعلامي".

وأردف قائلا: "لقد عجزت أمريكا من خوض معركة اعلامية واحدة فيما تمكنت منظومة الاتحاد من خوض 5 حروب اعلامية دفعة احدة في ظل جائحة كورونا والدلائل على ذلك كثيرة".

وأكمل بالقول: نمكنا من فعل اشياء كثيبرة ولا زلنا قادرين على فعل اشياء أكثر".