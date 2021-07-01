السيد الحكيم والحلبوسي يؤكدان أهمية الاستعداد للانتخابات والتنافس على أساس البرامج

بحث رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاستعدادات للانتخابات المقبلة ودور البرلمان في الرقابة والتشريع

وكالة تبناك الإخبارية_ قال السيد الحكيم في تغريدة له على موقع تويتر "إستقبلنا مساء الاحد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والإستحقاق الإنتخابي القادم ودور مجلس النواب في المرحلة القادمة".

واضاف: "أكدنا أهمية الإستعداد للإنتخابات والتنافس على أساس البرامج والرؤى التي من شأنها أن تغير من الواقع الخدمي والإقتصادي في البلاد، أيضا تم التأكيد على المعادلة العراقية والقرار العراقي والإنطلاق من المصلحة الوطنية في تحديد المسارات، فيما بيّنا ضرورة أن يأخذ مجلس النواب دوره في الرقابة والتشريع واستكمال القوانين المعطلة ذات التماس المباشر مع هموم المواطن".