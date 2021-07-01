وسط مواجهات عنيفة.. جرافات الاحتلال تهدم محلا تجاريا وتقتحم حي البستان بالقدس

هدمت جرافات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء، محل تجاري بحي البستان بسلوان بالقدس المحتلة تعود ملكيته للمواطن "نضال حرب الرجبي"، وسط مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لعملية الهدم

وقالت مصادر فلسطينية ان 4 إصابات سُجلت في صفوف المواطنين إضافة الى اعتقال عدد من الشبان الذي تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال حي البستان وهدم المحل التجاري.

وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال ستبدأ بهدم محال، وسط إطلاق دعوات الى أهالي سلوان للتوجه الى المنطقة المهددة بالهدم.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن نحو 40 مركبة شرطة وجرافة تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان، وذكرت أن قوات الاحتلال تحاصر حي البستان ببلدة سلوان بشكل كامل.

وانتهت، الأحد الماضي، مهلة الاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان المقدسية، المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.

وكان الاحتلال قد أمهل عائلات الحي 21 يومًا، تنتهي الأحد، لهدم منازلهم أو أن تقوم هي بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم.

ويمتد حي البستان على 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدم منازله، البالغ عددها أكثر من مئة منزل، بحجة بناء حديقة مكانه، إلا أن عوائل الحي خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك.