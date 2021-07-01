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تحضيرات خاصة للاحتفال بمئوية الحزب الشيوعي الصيني

يحتفل الحزب الشيوعي الصيني الخميس بالذكرى المئوية لتأسيسه بحملة دعائية تمجد الصين التي أصبحت خلال 40 عاما ثاني قوة اقتصادية في العالم.
رمز الخبر: ۵۳۶۱۱
تأريخ النشر: 29 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_في حين لم ترشح تفاصيل عن احتفالات الأول من تموز/يوليو، ولكنه قد يلقي الرئيس الصيني خطابا يركز فيه على استمرارية النظام من بوابة تيان أنمين في بكين من حيث أعلن ماو تسي تونغ انتصاره العام 1949.

وتحولت الصين بشكل جذري بعد إصلاحات اقتصادية متواصلة منذ أربعة عقود، ولم يعد للصين اليوم علاقة تذكر بالصين بحقبة حكم ماو، التي اتسمت بسقوط ملايين الضحايا بسبب المجاعة وعمليات القمع.

يصور العرض الذي ستقيمه الدولة، والذي يضم أربعة أجزاء، كيف قام الشعب الصيني، تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، بالثورة والبناء والإصلاح على مدار فترة المئة عام الماضية.

وتضم الصين اليوم عددا قياسيا عالميا لعدد أصحاب المليارات بالدولار متقدمة على الولايات المتحدة. والسلطة تحظى بدعم شعبي واسع على خلفية النمو الاقتصادي وخفض الفقر. ورغم ان وباء كوفيد-19 ظهر في ووهان بوسط البلاد، فان القضاء عليه يعتبر من الأوراق الرابحة للسلطة ايضا.

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