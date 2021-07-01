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افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.. ولابيد: اخترنا السلام

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي هو "لحظة تاريخية".
رمز الخبر: ۵۳۶۰۸
تأريخ النشر: 29 June 2021

افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.. ولابيد: اخترنا السلام

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء".

وأضاف: "إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها.. هذه لحظة تاريخية وهي تذكير بأن التاريخ يصنعه الناس.. الناس الذين يفهمون التاريخ ولكنهم على استعداد لتغييره. الناس الذين يفضلون المستقبل على الماضي".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات يوقعها الزعماء لكن السلام يصنعه الناس".

وقال: "ما نقوم به هنا اليوم ليس نهاية الطريق، إنه البداية من هنا، من هذا المكان ننطلق على الطريق".

وأضاف: "للتعرف على بعضنا، نحتاج إلى احترام وتعلم ثقافات بعضنا. نحن بحاجة إلى السماح لاقتصاداتنا بالاتصال والازدهار. نحن بحاجة إلى الحفاظ على حوار مفتوح وعقل متفتح".

وتابع: "نحن لا نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط وطننا. نحن هنا للبقاء. وندعو جميع دول المنطقة إلى الاعتراف بذلك. وأن تأتي وتتحدث إلينا".

ولفت لابيد إلى أن "العداء لن يختفي من تلقاء نفسه، يخلقه الناس، ويمكن أن يجعلوه يختفي.. يمكن للناس استبداله بالصداقة والكرم والبحث عن الصالح العام".

وأضاف: "السلام ليس مساومة. إنه الخيار الأكثر تحديدًا الذي يمكننا اتخاذه. السلام ليس ضعفا. إنه يتضمن كل قوة الروح البشرية. الحرب هي الاستسلام لكل ما بداخلنا. السلام انتصار لكل خير".

وعقب وصوله إلى الإمارات، الثلاثاء، أكد لابيد أن البلدين يصنعان التاريخ معا، موجهًا رسالة شكر على "الترحيب الحار".

وهذه أول زيارة رسمية خارجية ليائير لابيد منذ توليه وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، نشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت في بيان تلقته "العين الإخبارية": "غادر وزير الخارجية يائير لابيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة تاريخية رسمية له".

وأضافت: "سيصل الوفد، الذي يضم مسؤولين في وزارة الخارجية برئاسة المدير العام ألون أوشبيز، إلى أبوظبي ظهرا تقريبا وسيجري حفل استقبال رسمي".

المصدر:العين الإخبارية

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