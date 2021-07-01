روسيا والصين تمددان معاهدة الصداقة بينهما

ويأتي هذا التقارب في مواجهة توترات متزايدة، وفي ظل المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، وتزايد التوترات الروسية الأميركية.

أعلنت روسيا والصين، يوم الإثنين، تمديد معاهدة الصداقة الموقّعة بينهما منذ عام 2001، لفترة خمس سنوات، وأشادتا بالدور الذي يرسيه تعاونهما في سبيل تأمين الاستقرار في مواجهة الاضطرابات العالمية.

ونشرت الرئاسية الروسية، "الكرملين"، الاثنين، إعلاناً مشتركاً في الذكرى العشرين لهذا النص، في ختام لقاء عبر الفيديو كونفرانس بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.

ونقل النص، الذي نشره "الكرملين"، عن بوتين قوله "في هذا الإعلان، ورد أيضاً أن المعاهدة ستمدَّد تلقائياً في شباط/فبراير 2022 لمدة خمس سنوات".

ووفق بوتين، فإن التعاون بين موسكو وبكين يؤدي "دور إرساء استقرار في الشؤون الدولية، في إطار من تزايد الاضطرابات الجيوسياسية".

من جهته، قال الرئيس الصيني، بحسب تصريحات ترجمها "الكرملين"، إنه "مع دخول العالم فترة من الاضطراب والتغيرات وما تواجهه البشرية من مخاطر متعددة، فإن التعاون الوثيق، الصيني - الروسي، يعطي طاقة إيجابية في المجموعة الدولية".

وفي الأشهر الماضية، كثّفت القوتان إعلانات الدعم، وأعلنتا، بصورة خاصة، تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وصناعة الفضاء.

ويأتي هذا التقارب في مواجهة توترات متزايدة، وفي ظل المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، وتزايد التوترات الروسية الأميركية.