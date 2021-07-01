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إنتاج السيارات في ايران يتخطى 200 الف سيارة خلال 3 أشهر

ونما إجمالي إنتاج شركة صناعة السيارات في الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بالعام الماضي ، بنسبة 57،. بالمائة.
رمز الخبر: ۵۳۶۰۴
تأريخ النشر: 29 June 2021

تخطى إنتاج السيارات في ايران 203،529 سيارة في ربيع هذا العام من قبل ثلاث شركات رئيسية لصناعة السيارات في البلاد ، وهي إيران خودرو ، وسايبا ، وبارس خودرو .

ويُظهر هذا الحجم من الإنتاج زيادة طفيفة مقارنة بإحصاءات نفس الفترة من العام السابق (203،334 سيارة).

ووفقًا لهذا الاحصاء ، في الربع الأول من هذا العام ، نجحت مجموعة إيران خودرو الصناعية في إنتاج 97230 سيارة ، حيث تفوقت على منافستها مجموعة سايبا ، وباتت أكبر شركة لصناعة السيارات الايرانية في ربيع هذا العام.

وخلال هذه الفترة ، تمكنت هذه المجموعة الصناعية من إنتاج 67.537 سيارة في مجموعة بيجو ، و 9145 سيارة في مجموعة سمند ، و 11842 سيارة دنا ، و 6992 سيارة رانا ، و 1119 سيارة هيما ، و 595 سيارة تارا.

ونما إجمالي إنتاج شركة صناعة السيارات في الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بالعام الماضي ، بنسبة 57،. بالمائة.

وخلال هذه الفترة نجحت مجموعة سايبا، باعتبارها ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في ايران بإنتاج 81،669 سيارة منها 71،679 مركبة من مجموعة تيبا و 6،120 شاحنة من طراز سايبا 151 و 3870 سيارة من طراز شاهين.

ودلل الاحصاء الاخير على زيادة في إنتاج هذا المجمع الصناعي بنسبة 2.7٪ مقارنة بربيع العام الماضي.

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