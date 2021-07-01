سعودي ليكس: ابن سلمان يهنئ "إسرائيل" بحكومتها الجديدة ويدعوها لمواجهة إيران بجد

وأضاف غرينبلات: صحيح أن السعودية تحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الاتفاق الشامل مع إسرائيل، لكنها تسير على طريق الوصول لذلك.

علم “سعودي ليكس” من مصادر سعودية رفيعة المستوى، بتوجيه ولي العهد محمد بن سلمان، رسالة تهنئة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الجديدة.

وأعرب بن سلمان، في رسالته، عن خالص تهانيه لما اسماها "دولة إسرائيل" بتشكيل حكومتها الجديدة، مجددا التزامه الكامل بالتفاهمات السابقة التي حدثت في عهد رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.

وتمنى بن سلمان من حكومة “بينيت” بالعمل الجاد والحثيث على متابعة الملف الإيراني والعمل على مواجهة الأخطار الإيرانية في المنطقة.

وجاءت الرسالة بعد “صمت” ابن سلمان على تشكيل الحكومة الجديدة، وسقوط حليفه السابق “بنيامين نتنياهو”.

وعزت المصادر توجيه ابن سلمان رسالته الجديدة إلى إعلان الجيش الأمريكي سحب معدات عسكرية من دول في منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية هذا الشهر.

وبحسب المصادر، سيسمح النظام السعودي بمرور طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عبر الأجواء السعودية للسفر إلى دولة الإمارات في أول زيارة رسمية، منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما.

وكانت الإمارات والبحرين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول. ووافقت إسرائيل العام الماضي أيضا على تطبيع العلاقات مع دولتين عربيتين أخريين، هما المغرب والسودان.

ومارس الماضي، قال مبعوث الرئيس السابق ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن السعودية تسير في اتجاه التطبيع الشامل مع إسرائيل.

وأضاف غرينبلات: صحيح أن السعودية تحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الاتفاق الشامل مع إسرائيل، لكنها تسير على طريق الوصول لذلك.

المصدر : سعودي ليكس