الناطق باسم الكاظمي: الهجوم الامريكي انتهاك سافر للسيادة العراقية

ان "العراق يجدد رفضه ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

أدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، الهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندين الهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية وبما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللامن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".

واضاف، ان "العراق يجدد رفضه ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

وبحسب البيان، دعا الناطق باسم القائد العام الى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، مؤكدا ان العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات.