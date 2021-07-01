افتتاح المرصد الوطني الإيراني في كاشان

وعقب تقويم أكثر من 40 قمة جبلية في أجزاء مختلفة من البلاد على مدى 12 عامًا ، تم اختيار منطقة "كامو" في كاشان لتكون القمة الأكثر ملاءمة لإنشاء التلسكوبات الفلكية الاحترافية.

تم تدشين المرصد الوطني الإيراني في كاشان /وسط ايران/ يوم الاثنين بحضور الرئيس حسن روحاني عبر تقنية دائرة الفيديو المغلقة (فيديو كونفرانس).

وأفادت وكالة أنباء فارس من كاشان أن المرصد الوطني الإيراني بدأ تشغيله ظهر يوم الاثنين بحضور الرئيس حسن روحاني عبر دائرة الفيديو المغلقة.

وقد بدأت الاستعدادات لبناء هذا المرصد على قمة "غركش" قرب مدينة "كامو" في كاشان عام 2003 لكنها توقفت بعد ذلك بفترة ، الا ان المشروع استؤنف في نهاية الحكومة العاشرة (عهد الرئيس السابق محمود احمدي نجاد).

وإطلاق هذا المرصد يشكل حلقة وصل وجسر بين جزر الكناري والصين والهند مع إيران.

وعقب تقويم أكثر من 40 قمة جبلية في أجزاء مختلفة من البلاد على مدى 12 عامًا ، تم اختيار منطقة "كامو" في كاشان لتكون القمة الأكثر ملاءمة لإنشاء التلسكوبات الفلكية الاحترافية.