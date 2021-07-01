ايران تحصد ذهبية مهرجان الابداعات والاختراعات الدولي في بولندا

واضاف المسؤول بوزارة التعليم والتربية الايرانية، ان الجائزة الخاصة لهذه المنافسات، ايضا، كانت من نصيب هاتين الطالبتين.

قال مسؤول بوزارة التعليم والتربية في محافظة البرز (غرب)، ان تلميذتين من اهالي مدينة كرج (مركز المحافظة) فازتا بالميدالية الذهبية لمهرجان بولندا الدولي للابداعات والاختراعات.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اوضح "مراد مالمير"، ان الطالبتين في مرحلة الاعدادية من اهالي محافظة البرز، "غزل عطاري" و"ايناز جراغي"، احرزتا الميدالية الذهبية في مهرجان الابداعات والاختراعات الدولي (E-NNOVATE) 2021، الذي استضافته مدينة كاتوفين البولندية على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء (1و2 يونيو الحالي).

واضاف المسؤول بوزارة التعليم والتربية الايرانية، ان الجائزة الخاصة لهذه المنافسات، ايضا، كانت من نصيب هاتين الطالبتين.