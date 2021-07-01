ايران وعمان تبحثان بشان الاستثمارات وتطوير التعاون التجاري

وصرح المعيني بان الجهود ستبذل لارساء علاقات جيدة ووثيقة بين تجار ورجال الاعمال الايرانيين والعمانيين وتوفير مصالح الطرفين.

التقى سفير سلطنة في طهران ابراهيم بن احمد المعيني محافظ هرمزكان (جنوب ايران) فريدون همتي، للبحث في مجال الاستثمارات وتطوير التعاون التجاري بين البلدين.

ودعا همتي خلال اللقاء الى تدشين اسواق حدودية مشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان في محافظة هرمزكان، وقال: ان تجار البلدين يمكنهما التعاطي معا عبر هذه الاسواق المشتركة.

واشار الى الحدود المائية المشتركة بين ايران وعمان عن طريق محافظة هرمزكان والعلاقات الوثيقة بين البلدين وقال: اننا نرغب في محافظة هرمزكان برفع مستوى التعاون خاصة في مجال تبادل السلع والتجارة مع عمان.

واكد ضرورة رسم خارطة طريق عملانية لتنمية التجارة بين ايران وعمان عن طريق محافظة هرمزكان واضاف: هنالك حاجة في هذا السياق لرسم خارطة طريق جيدة وعقد اجتماعات غرف التجارة بصورة منتظمة وتبادل الامكانيات.

واقترح محافظ هرمزكان تفعيل خط الملاحة البحرية بين موانئ المحافظة وعمان واكد ضرورة تسهيل حركة اللنشات لتجارة السلع خاصة من موانئ مينائي سيريك وجاسك الى عمان وقال: انه بامكان المستثمرين العمانيين الحضور ومزاولة الانشطة في المدينة الصناعية البالغة مساحتها 2 الف هكتار في جاسك.

كما اعرب همتي عن استعداد المحافظة للتعاون مع المستثمرين العمانيين لايجاد البنية التحتية للسياحة واضاف: ان تنمية صادرات المنتوجات الزراعية من هرمزكان الى عمان تعد من سائر الطاقات للتعاون بين الجانبين.

واشار الى وجود طاقات مناسبة في محافظة هرمزكان يمكنها التمهيد جيدا لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وعمان، داعيا الى عقد اجتماع للناشطين في مجال الاستثمارات في البلدين للتعريف بالطاقات المتاحة.

من جانبه اشار السفير العماني الى الماضي التاريخي للعلاقات بين ايران وعمان، مرحبا بتطوير العلاقات التجارية مع ايران عن طريق محافظة هرمزكان وقال ان بلاده ستبدي التعاون اللازم في هذا المجال.

وصرح المعيني بان الجهود ستبذل لارساء علاقات جيدة ووثيقة بين تجار ورجال الاعمال الايرانيين والعمانيين وتوفير مصالح الطرفين.

واضاف: نحن على استعداد ايضا للتعاون مع المستثمرين الايرانيين للحضور ومزاولة الانشطة في عمان.