مسؤول: الهند ارسلت اجهزة بقيمة 24 مليون دولار الى ميناء جابهار

قال "حسين شهدادي" وهو مساعد الشؤون الاقتصادية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) : ان الهند قامت في اطار المرحلة الثالثة من عملية تطوير جابهار، بأرسال رافعتين الى ميناء الشهيد بهشتي؛ وبذلك فقد بلغت قيمة الاجهزة الهندية التي وصلت الميناء 24 مليون دولار لحد الان.



واوضح شهدادي في تصريح لمراسل "ارنا" يوم الاثنين، انه مع وصول الرافعتين، فقد انجزت الهند 28 بالمئة من تعهداتها في اطار اتفاقية تجهيز ميناء جابهار مع ايران.



واضاف، ان الشركة الهندية المعنية بهذه الاتفاقية، قامت في وقت سابق ايضا بارسال 4 رافعات شاطئية تزن 100 و140 طنا الى ميناء جابهار؛ مؤكدا انه مع وصول الرافعتين الاخيرتين فقد بلغت عمليات التحميل والتفريغ في ميناء الشهيد بهشتى المستوى المطلوب.



وتابع هذا المسؤول، انه في ضوء الاجهزة المتطورة والمرافئ الواسعة في ميناء جابهار، فقد اصبح بإمكان هذا الميناء ان يستقبل السفن العابرة للقارات من شتى الخطوط الملاحية في العالم.