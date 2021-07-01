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دمشق تدين العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية

إن هذا العدوان الذي وجهت به أعلى القيادات الأمريكية يثبت مرة أخرى تهور السياسات الأمريكية وضرورة سحب قواتها المعتدية منها تلبية لرغبات شعوبها ومؤسساتها الدستورية.
رمز الخبر: ۵۳۵۸۹
تأريخ النشر: 29 June 2021

أدانت سورية العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية معتبرة العدوان انتهاكاً فاضحاً لحرمة الأراضي السورية والعراقية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة سانا: تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية وتعتبره انتهاكاً فاضحاً لحرمة الأراضي السورية والعراقية.

وأضاف المصدر: إن هذا العدوان الذي وجهت به أعلى القيادات الأمريكية يثبت مرة أخرى تهور السياسات الأمريكية وضرورة سحب قواتها المعتدية منها تلبية لرغبات شعوبها ومؤسساتها الدستورية.

وتابع المصدر القول: إن هذه الاعتداءات تزيد من حدة تفجر الأوضاع الدقيقة في المنطقة وتثبت ما قلناه مراراً وتكراراً في سورية بأن الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا موجه أساساً لخدمة الأهداف الإسرائيلية والقوى الانفصالية وبما يتعارض مع مصالح شعوبها.

وختم المصدر بالقول: تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها الإدارة الأمريكية بضرورة احترام وحدة أرض وشعب سورية والعراق والتوقف فوراً عن ممارسة هذه الاعتداءات على استقلال البلدين.

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