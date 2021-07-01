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روحاني: يجب أن تكون حافلات المدن كهربائية وغازية

كما افتتح خط الباصات الكهربائية في طهران الذي تم انجازه بالتعاون مع الشركات المعرفية للاستفادة من الطاقة النظيفة وتقليل تلوث البيئة.
رمز الخبر: ۵۳۵۸۶
تأريخ النشر: 29 June 2021

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بانه: "إذا استطعنا إبعاد أنفسنا عن استخدام وقود الديزل، وأصبحت حافلات المدينة تعمل بالكهرباء والغاز، فقد نكون قد قمنا بالكثير من العمل القيم".

ويذکر أنه اضاف روحاني لدى افتتاحه اليوم الاثنين عددا من المشاريع الوطنية المعرفية التي انجزتها المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية ، ان المحافظات الايرانية قد التحقت الواحدة تلو الاخرى بمسيرة انشاء المصانع القائمة على العلم والمعرفة ومن بينها المصنع الخلاَق الذي افتتح في محافظة كرمنشاه (غرب البلاد) اليوم.

واضافة الى مصنع كرمنشاه ، أفتتح الرئيس روحاني عبر آلية الفيديو كنفرانس المرصد الفلكي الوطني الايراني في مرتفعات كاشان والذي يعد الفريد من نوعه في المنطقة الجغرافية الممتدة من اسبانيا الى الهند ، الامر الذي يعد مفخرة علمية للجمهورية الاسلامية.

كما افتتح خط الباصات الكهربائية في طهران الذي تم انجازه بالتعاون مع الشركات المعرفية للاستفادة من الطاقة النظيفة وتقليل تلوث البيئة.

واعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لتمكن الجمهورية الاسلامية من تحقيق كل هذه الانجازات في ظل الحرب الاقتصادية ، ومواصلتها لمسيرتها العلمية الخلاقة.

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