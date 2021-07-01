برلماني سابق: لندن تستطيع الضغط على حلفائها ومجلس الأمن لإنهاء الحرب في اليمن

قال النائب السابق في البرلمان البريطاني، كريس ويليامسون، أن بريطانيا تستطيع إنهاء الحرب على اليمن إن "أوقفت تجارة السلاح وصيانة المعدات العسكرية في الحرب، وإن ضغطت على مجلس الأمن الدولي للضغط أمريكا والسعودية لوقف الملحمة."

وفي تصريح له لوكالة تابناك للأخبار، أكد ويليامسون على أن الحرب على اليمن "أسوأ أزمة في العالم،" موضحاً أن "بريطانيا وامريكا والسعودية بشكل واضح متهمين بالأزمة."

كما أضاف أن بريطانيا تستطيع "إنهاء الحرب إن أوقفت تجارة السلاح وصيانة المعدات العسكرية في الحرب، وإن ضغطت على مجلس الأمن الدولي للضغط أمريكا والسعودية لوقف الملحمة."

وأوضح أن "الاعلام العالمي لا يغطي هذه الكارثة وقد سقطت من أجندتها، وعلينا أن نسلط الضوء عليها ونضغط على النواب الذين يجب أن يمثلونا ويقوموا بالعمل الصحيح."

وتشن السعودية والإمارات، بدعم من أمريكا، حرباً على اليمن منذ عام 2015 أدت إلى شلّ الحياة في البلاد واستشهاد أكثر من 20 ألف مواطن يمني، بحسب الأمم المتحدة. كما أن الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية أثر بشكل كبير على القطاعات الحيوية اليمنية كافة، ومنها المستشفيات، ما أدى إلى انتشار أمراض متعددة في المحافظات اليمنية، بالأخص الغربية منها.