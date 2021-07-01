جندي سابق في الجيش: دعم حكومتي للسعودية ضد اليمن كتلك لإسرائيل ضد الفلسطينيين

شبّه الجندي السابق في الجيش البريطاني، العريف مايكل بايك، دعم حكومته للسعودية لفرض المعاناة على الشعب اليمني بذلك من دعمها لكيان الاحتلال الاسرائيلي وفرضها المآسي على الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح لوكالة تابناك للأخبار، قال بايك أنه "نسلّح السعوديين لقتل اليمنيين العزّل، وهو الأمر ذاته مع إسرائيل وفلسطين. يقومون بجرائم عشوائية، علينا أن نوقف دعم السعودية."

ووصف حرب التحالف السعودي على اليمن بأنه "مجزرة"، موضحاً أن "ما يحصل في اليمن هو ذاته ما يحصل مع الفلسطينيين وإفريقيا وآسيا، هي نتيجة عقود وعقود من الإمبريالية الغربية لفرض المأساة على الشعوب السمراء."

وأوضح أن "طبيعة الإمبريالية فرض المعاناة على الفقراء لتزداد ثروة الأغنياء."

وتشن السعودية والإمارات، بدعم من أمريكا، حرباً على اليمن منذ عام 2015 أدت إلى شلّ الحياة في البلاد واستشهاد أكثر من 20 ألف مواطن يمني، بحسب الأمم المتحدة. كما أن الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية أثر بشكل كبير على القطاعات الحيوية اليمنية كافة، ومنها المستشفيات، ما أدى إلى انتشار أمراض متعددة في المحافظات اليمنية، بالأخص الغربية منها.