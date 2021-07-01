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الحشد الشعبي يكذّب إدعاءات أمريكا حول الهجوم على موقع حدودي مع سوريا

قال عمليات الأنبار للحشد الشعبي أن "المنطقة التي تعرضت للقصف الأميركي محظورة على الطيران المسير،" في نفي للإدعاءات الأمريكية التي قالت عكس ذلك.
رمز الخبر: ۵۳۵۷۵
تأريخ النشر: 29 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قد فنّد معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي أحمد نصر الله، الادعاءات الأميركية لتبرير قصف مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن المنطقة محظورة على الطيران المسير.

وقال نصرالله إن “الكذبة التي اطلقتها الإدارة الأميركية بأن استهداف مواقع الحشد الشعبي جاء بسبب انطلاق الطيران المسير منها لا صحة لها على الاطلاق”، مبينا أن “المنطقة محظورة حظرا تاما على الطيران المسير والعمليات المشتركة لديها علم بذلك”.

وأضاف أن “اقرب قاعدة تتواجد فيها القوات الأميركية عن المنطقة المستهدفة هي عين الأسد والتي تبعد ما لا يقل عن 250 كم”، مؤكدا أن “الهدف من هذه الضربات هو زعزعة الأمن والاستقرار والعودة الى المربع الأول”.

ولفت نصرالله الى أن “القوات المرابطة في المنطقة التي تعرضت للقصف هي قوات عراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن الحدود ومنع أي عملية تسلل إرهابية ولا صحة لكل الادعاءات الأميركية بخلاف ذلك”.

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