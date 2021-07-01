قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور

قالت مصادر سورية مساء اليوم الإثنين، إن قصفاً صاروخياً استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي دون معلومات عن وقوع خسائر.

وأعلنت المصادر، أنه تم استهدف القوات الأمريكية التي تتخذ من حقل عمر النفطي قاعدة لها بالصواريخ وذلك بعد أقل من 24 ساعة من اعتداء واشنطن على فصائل المقاومة العراقية في منطقة البوكمال عند الحدود السورية – العراقية.

وحلقت طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة تابعة للتحالف الامريكي فوق ريف دير الزور الشرقي بعد استهداف القاعدة الأمريكية.

يذكر أن القوات الأمريكية في الشرق السوري تتمركز بالقرب من حقول النفط وتستثمرها بطرق غير شرعية وتتحالف معها قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت فجر اليوم مسؤوليتها عن الهجوم الجوي الذي وقع في منطقة البوكمال عند الحدود السورية-العراقية مستهدفة مواقعاً للفصائل العراقية المنتشرة على طول الحدود لتأمينها من هجمات فلول داعش، ما أدى لاستشهاد 4 مقاتلين من الحشد الشعبي ويعد هذا الهجوم هو الثاني لإدارة بايدن ضد الفصائل المحاربة لداعش.