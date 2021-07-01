ندوة تناقش التدخل السعودي والغربي في اليمن

أقيمت في العاصمة البريطانية لندن ندوة حول التدخل الغربي والسعودي في اليمن، وشنّ التحالف السعودي حرباً على البلد العربي الفقير للعام السادس على التوالي.

وكالة تبناك الإخبارية_ تطرقت الندوة الى غياب التغطية الإعلامية الغربية المناسبة للحرب، في حين توصفها بأنها حرباً أهلية أو محاولة السعودية لإعادة "الشرعية" لليمن ومحاربة الإرهاب، بيد أن المشاركين قالوا إنها تدخل سعودي لإستعادة السيطرة على اليمن، بدعم أمريكي وبريطاني.

كما أكد المشاركون على أن الحرب على اليمن لن يكون لديها حل قريب لأنه هذا ما يريده العالم الغربي ضمن مخططات النظام العالمي الجديد.

وتشن السعودية والإمارات، بدعم من أمريكا، حرباً على اليمن منذ عام 2015 أدت إلى شلّ الحياة في البلاد واستشهاد أكثر من 20 ألف مواطن يمني، بحسب الأمم المتحدة. كما أن الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية أثر بشكل كبير على القطاعات الحيوية اليمنية كافة، ومنها المستفشيات، ما أدى إلى انتشار أمراض متعددة في المحافظات اليمنية، بالأخص الغربية منها.