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اقتحام وتحرير سلسلة جبال الدحيضة بالجوف وقوى التحالف تفشل في استعادتها

وزع الاعلام الحربي اليمني مشاهد لاقتحام وتحرير سلسلة جبال الدحيضة في محافظة الجوف بعد ان فشلت قوى التحالف في استعادتها.
رمز الخبر: ۵۳۵۶۹
تأريخ النشر: 29 June 2021

استشهد المقاتل ابوفاضل طومر بين سلسلة جبلية لها أهمية كبيرة وفق المعلومات العسكرية كونها آخر سلسلة جبلية تطل على مساحة صحراوية واسعة شرق الجوف، فضلاً عن قربها من الخط الرابط بين مركز محافظة مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي.

شهادة طومر وحصار رفاقه في احدى التباب كان شرارة بدء معركة تحرير واسعة ومن خمسة مسارات خططت لها القوات المسلحة لمباغتة المسلحين وتحرير جبال الدحيضة وما جاورها واستعادة جثمان الشهيد.

ورغم ضراوة المعركة واشتداد وطأتها في مساحات مترامية الاطراف إلا ان المقاتلين خاضوا غمارها بجدارة عسكرية عالية.

وطوق الجيش واللجان السلسلة الجبلية وتمكنوا من استعادة زمام المبادرة وجعل المسلحين يبحثون عن مكان يتوارون فيه وسط هذه الصحراء الشاسعة.

وتمكنوا من تدمير واعطاب عدد من آليات ومدرعات للمسلحين وإحراقها، وأسر 11 منهم، كما أظهرت المشاهد التي وزعها الاعلام الحربي أعداد من جثث المسلحين في الصحراء.

هذا وانتهت المعركة بالتحرير الكامل لجبال الدحيضة وماجاورها واستعادة جثمان الشهيد ابوفاضل طومر.

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