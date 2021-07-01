البابا فرنسيس يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس صباح اليوم الاثنين وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، مع وفد من الوزارة.

ووفق مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، فقد ساد اللقاء أجواء ودية. وتابع أن "اللقاء قد استمر حوالي 40 دقيقة وشكل فرصة للأب الأقدس للتذكير بزيارته الرسولية إلى الولايات المتحدة سنة 2015 والإعراب عن مشاعر المحبة والاهتمام إزاء الشعب الأمريكي".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الفاتيكان اليوم للقاء البابا فرانسيس. ومن المقرر أن يعقد بلينكن محادثات مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في وقت لاحق اليوم، قبل أن يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس سيرجيو ماتاريلا.

ومر موكب بلينكن عبر طريق فيا ديلا كونسيليازيون، متجها إلى ساحة القديس بطرس، وكان رئيس المراسم بالفاتيكان باولو كورفيني في استقبال بلينكن في ساحة القصر الرسولي.