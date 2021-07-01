وزارة النقل تعقد مؤتمرا صحفيا في صنعاء لإحصاء خسائر قطاع النقل نتيجة الحرب المستمرة

عقدت وزارة النقل بالعاصمة صنعاء مؤتمرا صحفيا ابرزت خلاله الأضرار والخسائر الذي خلفها حرب قوى التحالف السعودي والحصار منذ سنوات المتأتية على قطاع النقل.

وكالة تبناك الإخبارية_ المؤتمر كشف عن حجم الخسائر التقديرية المباشرة وغير المباشرة في قطاع الطيران المدني والارصاد والقطاعات المرتبطة به منذ بدء الحرب وحتى مارس 2021، والتي تصل قرابة الستة مليار دولار، فيما تجاوزت الخسائر التي طالت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اثنين مليار دولار

وأكد وزير النقل عامر المراني خلال المؤتمر أن "الحصار المفروض على اليمن أدى إلى ارتفاع كبير وغير مسبوق في تكايف النقل البري والبحري والجوي"، وأشار إلى أن ملايين الأطفال المرضى مهددين بالموت الجماعي نتيجة استمرار الحصار ومنع دخول الدواء.

واعلن عن جهوزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال كافة الرحلات، داعيا في ذات الوقت كافة أحرار العالم والأمم المتحدة للضغط لفتح المطار أمام الحالات الانسانية.