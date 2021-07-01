بكين تشغل ثاني أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم

أعلنت الحكومة الصينية الإثنين عن تشغيل أول وحدتين في ثاني أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، في جنوب غرب البلاد.

ويعتبر سد "باييهتان" على نهر جينشا، وهو أحد روافد نهر اليانغتسي، جزءا من الجهود الصينية للحد من الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري من خلال بناء المزيد من الطاقة الكهرومائية في وقت كانت فيه السدود غير مفضلة في البلدان الأخرى بسبب الشكاوى البيئية.

ويأتي هذا الإعلان قبل احتفال الحزب الشيوعي الحاكم هذا الأسبوع بالذكرى المئوية لتأسيسه عام 1921.

وتنص خطط إنشاء السد، الذي يبلغ ارتفاعه 289 مترا (954 قدما)، على أن يضم 16 وحدة توليد بسعة مليون كيلووات لكل منها واحد منها. وسيجعله هذا الأمر الثاني من حيث الحجم بعد سد "الخوانق الثلاثة"، الذي افتتح في عام 2003 على نهر اليانغتسي، بطاقة توليد تبلغ 22.5 مليون كيلوواط.

وقامت شركة مجموعة الخوانق الثلاثة Three Gorges Group Corp المملوكة للدولة بتشيد كلا السدين، وهي أكبر مستثمر في العالم مختص في توليد الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تفقد الطاقة الكهرومائية الدعم في البلدان الأخرى بسبب الشكاوى التي تغمر بها السدود المجتمعات والأراضي الزراعية وتعطل بيئة الأنهار، مما يهدد الأسماك والأنواع الأخرى

وعلى الرغم من انتقادات دعاة حماية البيئة، تستمر الصين في بناء المزيد من السدود في محاولة لتقليل الاعتماد على الفحم والحد من الطلب المتزايد على النفط والغاز المستورد.

تعد الصين رائدة في تطوير تكنولوجيا نقل الجهد الفائق أو UHV لنقل الطاقة من السدود في الجنوب الغربي إلى شنغهاي والمدن الشرقية الأخرى.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن مجموعة الخوانق الثلاثة إن محطة بايهيتان للطاقة الكهرومائية بمجرد التشغيل الكامل، يجب أن تلغي الحاجة إلى حرق 20 مليون طن من الفحم سنويا.