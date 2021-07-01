النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۵مشاهدات
‍ پ

بكين تشغل ثاني أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم

أعلنت الحكومة الصينية الإثنين عن تشغيل أول وحدتين في ثاني أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، في جنوب غرب البلاد.
رمز الخبر: ۵۳۵۶۱
تأريخ النشر: 29 June 2021

ويعتبر سد "باييهتان" على نهر جينشا، وهو أحد روافد نهر اليانغتسي، جزءا من الجهود الصينية للحد من الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري من خلال بناء المزيد من الطاقة الكهرومائية في وقت كانت فيه السدود غير مفضلة في البلدان الأخرى بسبب الشكاوى البيئية.

ويأتي هذا الإعلان قبل احتفال الحزب الشيوعي الحاكم هذا الأسبوع بالذكرى المئوية لتأسيسه عام 1921.

وتنص خطط إنشاء السد، الذي يبلغ ارتفاعه 289 مترا (954 قدما)، على أن يضم 16 وحدة توليد بسعة مليون كيلووات لكل منها واحد منها. وسيجعله هذا الأمر الثاني من حيث الحجم بعد سد "الخوانق الثلاثة"، الذي افتتح في عام 2003 على نهر اليانغتسي، بطاقة توليد تبلغ 22.5 مليون كيلوواط.

وقامت شركة مجموعة الخوانق الثلاثة Three Gorges Group Corp المملوكة للدولة بتشيد كلا السدين، وهي أكبر مستثمر في العالم مختص في توليد الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تفقد الطاقة الكهرومائية الدعم في البلدان الأخرى بسبب الشكاوى التي تغمر بها السدود المجتمعات والأراضي الزراعية وتعطل بيئة الأنهار، مما يهدد الأسماك والأنواع الأخرى

وعلى الرغم من انتقادات دعاة حماية البيئة، تستمر الصين في بناء المزيد من السدود في محاولة لتقليل الاعتماد على الفحم والحد من الطلب المتزايد على النفط والغاز المستورد.

تعد الصين رائدة في تطوير تكنولوجيا نقل الجهد الفائق أو UHV لنقل الطاقة من السدود في الجنوب الغربي إلى شنغهاي والمدن الشرقية الأخرى.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن مجموعة الخوانق الثلاثة إن محطة بايهيتان للطاقة الكهرومائية بمجرد التشغيل الكامل، يجب أن تلغي الحاجة إلى حرق 20 مليون طن من الفحم سنويا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
الاسرى المحررون: هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة تغطي عملاء إسرائيل
اليمين المتطرف في إيطاليا.. وأسباب صعوده
حملة الانفاق الشعبية من إذاعة "سام" دعما لفلسطين في العاصمة صنعاء
أطفال الجوف يدينون قرار الأمم المتحدة المنحاز الى الصهاينة والامريكيين
المجلس التشريعي في غزة يحذر الاحتلال من الإستمرار بإختطاف نواب محصنين قانونيا
بينيت: سندافع عن نفسنا بنفسنا ضد أي تهديد خارجي
مندوب إيرن في مجلس الامن: سنستمر بتطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها
سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما
انفجار في سوق بمدينة الصدر وأنباء عن سقوط جرحى
بعد إفتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي.. الخارجية الصهيونية تتطلع لمزيد من الاتفاقات التجارية
الملك عبدالله الثاني يلتقي محمود عباس ويدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم
واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها
لبنان..مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر
نائب عراقي: القصف الامريكي يحتاج الى موقف حكومي والشجب والاستنكار وحده لايكفي
الشيخ الخزعلي يلوح بحرب قادمة: لدينا الجهوزية الكاملة وسنفاجأ العدو بقدرة الرد عليه
اعتقالات في الضفة فجرًا واشتباك مسلح في جنين يصيب شابًا
النخالة : المعركة الاخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة
العميد سريع: القوة الصاروخية تستهدف معسكرين في مأرب
وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور الامارات
المقداد يلتقي مسؤوليْن أمميْن ويشدد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل
حماس: افتتاح سفارة للعدو الصهيوني في أبو ظبي "خطيئة قومية"
قزوين تتحول إلى قطب الصناعات اليدوية في ايران
قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في معركة مأرب وتوسّع عملياتها إلى الجوف
قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني يؤكد اهمية الحرب الالكترونية
تعاون ايراني ارميني لتعزيز الإنتاج التكنولوجي المشترك
هرمزكان قطب الثروة السمكية في إيران
ایران تشارك في المهرجان الفولكلوري الدولي بروسيا
استقالة وزير الكهرباء العراقي على وقع احتجاجات متصاعدة