النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۳مشاهدات
‍ پ

حزب الشعب ينسحب من الحكومة ويطالبها بالإستقالة

أعلن الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي انسحاب الحزب من الحكومة، حيث يمثله فيها وزير العمل نصري أبو جيش.
رمز الخبر: ۵۳۵۶۰
تأريخ النشر: 29 June 2021

وأيضاً، أكد القيادي في حزب الشعب عصام بكر أن اللجنة المركزية للحزب وفي ختام اجتماعها ظهر اليوم، قررت الانسحاب من الحكومة لـ"عدم احترامها الحريات العامة".

وأوضحت المصادر، أن حزب الشعب الفلسطيني قرر أيضاً مطالبة حكومة محمد اشتية بتقديم استقالتها.

وأعرب حزب الشعب، في بيان سابق، عن إدانته الشديدة لما تعرض له المواطن والمناضل نزار بنات خلال وعقب اعتقاله، مما أدى لمقتله على يد قوة أمنية مشتركة في الخليل.

وطالب حزب الشعب، حكومة محمد اشتية والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما حدث، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق وفقاً للأصول القانونية وبإشراك مختصين حقوقيين وطبيين محايدين، وذلك للوقوف على كل ما تعرض له المواطن المناضل بنات، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان محاسبة ومساءلة كل من له دور أو ساهم أو حرض على ما جرى على أعلى مستوى.

وفي الوقت الذي جدد الحزب إدانته لكل أنواع الانتهاكات من أي جهة كانت، حذر من خطورة استمرار تغول السلطة على الحقوق والحريات والقضاء وفي ظل غياب السلطة التشريعية، وعدم التزام الأجهزة الأمنية باحترام القانون .

وفي ختام بيانه، تقدم حزب الشعب الفلسطيني بأحر التعازي إلى أسرة الشهيد المناضل بنات وعائلته.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
الاسرى المحررون: هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة تغطي عملاء إسرائيل
اليمين المتطرف في إيطاليا.. وأسباب صعوده
حملة الانفاق الشعبية من إذاعة "سام" دعما لفلسطين في العاصمة صنعاء
أطفال الجوف يدينون قرار الأمم المتحدة المنحاز الى الصهاينة والامريكيين
المجلس التشريعي في غزة يحذر الاحتلال من الإستمرار بإختطاف نواب محصنين قانونيا
بينيت: سندافع عن نفسنا بنفسنا ضد أي تهديد خارجي
مندوب إيرن في مجلس الامن: سنستمر بتطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها
سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما
انفجار في سوق بمدينة الصدر وأنباء عن سقوط جرحى
بعد إفتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي.. الخارجية الصهيونية تتطلع لمزيد من الاتفاقات التجارية
الملك عبدالله الثاني يلتقي محمود عباس ويدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم
واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها
لبنان..مسلحون يطلقون النار في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية والجيش ينتشر
نائب عراقي: القصف الامريكي يحتاج الى موقف حكومي والشجب والاستنكار وحده لايكفي
الشيخ الخزعلي يلوح بحرب قادمة: لدينا الجهوزية الكاملة وسنفاجأ العدو بقدرة الرد عليه
اعتقالات في الضفة فجرًا واشتباك مسلح في جنين يصيب شابًا
النخالة : المعركة الاخيرة جعلت العدو يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على غزة
العميد سريع: القوة الصاروخية تستهدف معسكرين في مأرب
وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور الامارات
المقداد يلتقي مسؤوليْن أمميْن ويشدد على حق سوريا الثابت باسترجاع الجولان المحتل
حماس: افتتاح سفارة للعدو الصهيوني في أبو ظبي "خطيئة قومية"
قزوين تتحول إلى قطب الصناعات اليدوية في ايران
قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في معركة مأرب وتوسّع عملياتها إلى الجوف
قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الايراني يؤكد اهمية الحرب الالكترونية
تعاون ايراني ارميني لتعزيز الإنتاج التكنولوجي المشترك
هرمزكان قطب الثروة السمكية في إيران
ایران تشارك في المهرجان الفولكلوري الدولي بروسيا
استقالة وزير الكهرباء العراقي على وقع احتجاجات متصاعدة