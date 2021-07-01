ممثل البعثة الأممية ورئيس الفريق الوطني يبحثون مستجدات تطبيق اتفاق ستوكهولم

التقى رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار علي حمود الموشكي، رئيس بعثة الأمم المتحدة أبهيجت كوها، لدعم اتفاق الحديدة لبحث المستجدات والقضايا ذات الصلة بتطبيق اتفاق ستوكهولم في ضوء تهرب الطرف الاخر من التزاماته.

وكالة تبناك الإخبارية_ دعا اللواء الموشكي رئيس البعثة الأممية الى العودة والعمل بجوهر اتفاق ستوكهولم والزام الطرف الاخر على العودة للعمل بالاليات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية وإعادة تفعيل نقاط الرقابات كما تم الاتفاق عليه مسبقا.

من جانبه، عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة عن شكره لتعاون الفريق الوطني والتزامه بالتفاهمات المبرمة، والحاجة لإعادة الطرف الاخر الى العمل ضمن الاليات المشتركة للمضي قدما بتطبيق اتفاق السويد.

اللقاء في العاصمة صنعاء تناول ايضا ملفات دعم مركز الألغام، ونقل هيئة التفتيش الأممية الى ميناء الحديدة "أونفيم“، ووقف القرصنة السعودية على سفن المشتقات النفطية، وإعادة تأهيل ميناء الحديدة.

كما تطرق اللقاء الى آلية الإخلاء الطبي لعناصر البعثة الأممية، حيث وعد الجانب الوطني بتقديم كل التسهيلات من جانبه.