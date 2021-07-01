هنية يلتقي الرئيس بري: جئنا اليوم لنهديك النصر وندعو الدولة لإقرار الحقوق للفلسطينيين

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، اليوم الإثنين في عين التينة، رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ​اسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وكالة تبناك الإخبارية_ رحب برّي بزيارة وفد حركة حماس، معربًا عن فخره بالانتصار الوطني الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، قائلًا، "أهنئكم بهذا النصر كما أهنئ كل فلسطين على الصمود الوطني الكبير"، داعيًا إلى تعزيز الموقف الفلسطيني وتوحيد الجهود الفلسطينية.

بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحماس، "إننا جئنا اليوم لنهديك هذا النصر وسيف القدس وهو نصر نعي جيدًا ماذا يعني ل​لبنان​ واللبنانيين".

وثمن هنية مواقف الرئيس نبيه بري والدولة اللبنانية الداعمة للحقّ الفلسطيني، مشيدًا بجهود دولته في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

واستعرض هنية نتائج معركة سيف القدس على القضية الفلسطينية وما خلّفته من تداعيات، وقال، "إن من أهم هذه النتائج التأكيد أن القدس محور الصراع وبوصلة الأمة التي تشكل عنصر إجماع لدى شعبنا وأمتنا، وكذلك مشروع وبرنامج المقاومة الذي التف حوله الشعب الفلسطيني في ممارسته على الأرض.

وفي السياق، أكد هنية أن المقاومة الفلسطينية في غزة وفلسطين ستواصل الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير الشاملة، مؤكدًا قدرة المقاومة على تحقيق انتصارات ميدانية تربك الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الحقّ الفلسطيني لأصحابه.

وشدد هنية على ضرورة مواصلة الحراك الفلسطيني الوطني بدعم الحلفاء والأصدقاء لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مبديًا ترحيبه بأي دور جديد للرئيس بري والدولة اللبنانية في هذا السياق.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، دعا هنية الدولة اللبنانية إلى إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني بهدف تمكينه وتحقيق حياة كريمة لحين العودة والتحرير.