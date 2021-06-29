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أنصار الله تدين الهجوم الأمريكي على موقع حدودي بين العراق وسوريا

نددت أنصار الله في اليمن الهجوم الامريكي الجوي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، امس الاحد.
رمز الخبر: ۵۳۵۵۰
تأريخ النشر: 28 June 2021

وقالت أن "هذا الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش والذي يثبت بجلاء مدى الارتباط الوثيق بين هذه العناصر الإجرامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها التدميرية الرامية إلى إغراق العراق وسوريا في هذه المشاريع الظلامية وتمكين سيطرتها على مقدرات وثروات هذه الشعوب واحتلال بلدانها."

التالي هو بيان المكتب السياسي لأنصار الله بشان الهجوم الأمريكي:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

ندين ونرفض بشدة العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف الحدود العراقية - السورية فجر اليوم ما أدى إلى استشهاد عدد من المرابطين.

إن هذا الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش والذي يثبت بجلاء مدى الارتباط الوثيق بين هذه العناصر الإجرامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها التدميرية الرامية إلى إغراق العراق وسوريا في هذه المشاريع الظلامية وتمكين سيطرتها على مقدرات وثروات هذه الشعوب واحتلال بلدانها ..

إننا إذ نشيد بالمواقف القوية الرسمية أو الشعبية العراقية في مواجهة مشاريع الشيطان الأكبر المتمثل في #أمريكا وربيبتها #إسرائيل كما لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي الحارة للحشد الشعبي ولأسر الشهداء الأبطال وللشعب العراقي

كما نؤكد أن هذه الاعتداءات الإجرامية الأمريكية لن تزيد الشعب العراقي إلا قوة وصلابة كما أن هذه الاعتداءات تؤكد على صوابية الخط الذي يمضي فيه الشعب العراقي وهو مشروع التحرر والاستقلال في الدفاع عن أرضه وكرامته حتى يتحقق النصر الكبير المتمثل في طرد الاحتلال من كل البلاد العراقية ..

المكتب السياسي لأنصار الله
الأثنين 18 ذي القعدة 1442هـ
الموافق 28 يونيو 2021م

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