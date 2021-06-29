وفد صناعي إيراني مختص بإعادة الإعمار يصل حلب بأول زيارة رسمية بعد افتتاح القنصلية الإيرانية

وصل مدينة حلب شمال سوريا وفد صناعي وتجاري إيراني مختص بالبناء وإعادة الإعمار، في زيارة رسمية هي الأولى لرجال أعمال إيرانيين بعد اعلان افتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب.

وعكالة تبناك الإخبارية_ قد الوفد الإيراني الذي ضم 44 من رجال الأعمال اجتماعًا موسعًا مع الصناعيين والتجار الحلبيين ضمن ملتقى اقتصادي نظمه مكتب التعاون الاقتصادي السوري الإيراني في حلب، استعرض فيه الجانبين الصناعات والمواد المنتجة في كلا البلدين.

وعرض الجانب السوري جانبًا من المشاريع الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية المختلفة في مدينة حلب، التي تعد عاصمة سوريا الاقتصادية، وأحد أهم المدن المنتجة في الشرق الأوسط.

وتهدف الزيارة إلى تطوير وزيادة التبادل الاقتصادي بين الجانبين, وتفعيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة, من خلال المناقشات التي تعقد بين الصناعيين السوريين ونظرائهم الإيرانيين خلال الملتقى, إلى جانب الجولات الميدانية للوفد الإيراني في المناطق الصناعية بحلب.