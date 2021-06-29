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حركة دعاة الإسلام تندد بالهجوم الأمريكي على موقع حدودي بين العراق وسوريا

نددت حركة دعاة الإسلام - تنظيم العراق الهجوم الامريكي الجوي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، امس الاحد.
رمز الخبر: ۵۳۵۴۸
تأريخ النشر: 28 June 2021

وحذرت الحركة من "تكرار هذا العدوان السافر الذي لا نفهمه الا استهدافا لقواتنا المرابطة المجاهدة و استخفافا بشعبنا العراقي الكريم و مساسا بسيادة العراق التي لا يمكن المساومة عليها."

التالي هو البيان الكامل للمكتب السياسي لدعاة الإسلام - تنظيم العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و أن الله على نصرهم لقدير

تعرضت قوات الحشد المرابطة على الحدود السورية العراقية أمس لعدوان غاشم لا مبرر له من قبل القوات التي يفترض بها أن تكون سندا و عونا لقواتنا الامنية و حشدنا الغيور عندما نواجه الارهاب و الارهابيين ولكن الذي جرى ان القوات الاميركية التي تدعي دعم العراق و إسناده قد تورطت في عدوانها علينا وعلى قواتنا لتخطف أرواح أربعة من مجاهدينا لذا نعلن عن شجبنا و استنكارنا و ادانتنا بما حدث و نحذر من تكرار هذا العدوان السافر الذي لا نفهمه الا استهدافا لقواتنا المرابطة المجاهدة و استخفافا بشعبنا العراقي الكريم و مساسا بسيادة العراق التي لا يمكن المساومة عليها و عهدا منا لقواتنا المرابطة ان شعبنا بكل قواه الوطنية والإسلامية يقف اليوم و في كل يوم مع القوات المسلحة و الحشد المبارك و ان دماء الشهداء الأوفياء غالية و لا يمكن التهاون بها والاستهانة بفرساننا الابطال المرابطين. و النصر دائما و ابدا حليف المجاهدين الاحرار الابرار.

المكتب السياسي لدعاة الإسلام - تنظيم العراق
28/6/2021

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