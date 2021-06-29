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صالح يقيم مأدبة غداء للرؤساء:

التعاون العراقي المصري الأردني نقطة تحوّل نحو آفاق السلام

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التعاون العراقي المصري الأردني نقطة تحوّل نحو آفاق السلام، فيما شدد على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة.
رمز الخبر: ۵۳۵۴۱
تأريخ النشر: 28 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر بيان لرئاسة الجمهورية امس الأحد، أن "الرئيس صالح أقامَ في قصر بغداد، مأدبة غداء على شرف فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة ملك الأردن عبدالله الثاني، حيث رحّبَ صالح بالضيفين وبما تمثله الزيارة من دعم كبير للعراق وشعبه".

وأكّد رئيس الجمهورية خلال المأدبة، التي حضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أنها مناسبة مهمة نجتمع كعراقيين للاحتفاء بضيفي العراق العزيزين الرئيس السيسي والملك عبد الله، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط البلدان الثلاثة والجهود المبذولة لتعزيزها وترسيخها لما فيه مصلحة شعوبنا وكل المنطقة".

وأضاف، أن "التعاون العراقي المصري الأردني يمثل نقطة تحوّل مهمة في المنطقة التي اكتنفتها التوترات والأزمات والصراعات لفترات طويلة، من أجل الانطلاق نحو إرساء الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والركون الى الحوار والتلاقي في حل المشاكل تلبية للتحديات المشتركة التي تجابه الجميع في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتوفير فرص العمل لشعوبنا".

وشدّد صالح على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة والإفادة من الترابط الجغرافي في تنمية آفاق تعاونٍ أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية والطاقة والنفط، إلى جانب مواصلة الجهود من أجل مواجهة التحديات القائمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا، والتغيّر المناخي وحماية البيئة، كما تمّ التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماع بشكل دوري لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون الثلاثي".

وأكّد أن "العراق الآمن والمستقر ذا السيادة وبعلاقاته مع اشقائه العرب وجواره الإسلامي، واستعادة دوره المحوري عنصرٌ مهمٌ في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في كل المنطقة، والإشارة إلى وجوب التنسيق الثلاثي المشترك في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات الراهنة".

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