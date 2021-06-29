الكاظمي يدين الهجوم الامريكي على الحدود على مقرات الحشد الشعبي: انتهاك سافر للسيادة العراقية

اكد الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ان الهجوم الامريكي على الحدود انتهاك سافر للسيادة العراقية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال رسول في بيان "ندين الهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية"، مبينا انه "انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللامن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".

وتابع قائلاً إن "العراق يجدد رفضه ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

ودعا الناطق باسم القائد العام الى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله"، مؤكدا ان "العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات".

وكانت كتائب سيد الشهداء في العراق، قد أعلنت فجر اليوم، استشهاد 4 من اللواء الرابع عشر في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.