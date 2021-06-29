اشتية: ستتم إحالة من تثبت علاقته بوفاة "بنات" إلى القضاء وسنحاسب من يتجاوز القانون

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن لجنة التحقيق التي شُكّلت لكشف ملابسات وفاة المواطن نزار بنات، تقوم بعملها بكل “مهنية وشفافية” من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني.

وكالة تبناك الإخبارية _قال اشتيه في كلمة له في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الاثنين، إنه ستتم إحالة من تثبت علاقته بهذا الأمر إلى الجهات القضائية المختصة، بما يعطي لكل ذي حق حقه، مطالبا اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين.

وشدّد رئيس الوزراء، على ضرورة “احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا”.

وأكد احترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام حرية الصحافة والإعلام، وطالب الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وشدد أيضا على ضرورة “ألا يتم حرف الأمر لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصبا في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة”.

كما أكد محاسبة من يتجاوز القانون، بما يعرض حياة الناس للخطر، وقال “إن المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع”.

وقدّم التعزية باسم مجلس الوزراء لعائلة الناشط بنات، وقال: “نشاطر عائلته وذويه الحزن والمواساة”.

وفي جانب آخر من كلمته، قال رئيس الوزراء "نعمل على تجسيد انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات"، وأضاف "نعمل على شيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين".

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتيه إلى أن هناك موجة جديدة من فيروس "كورونا" المتحور المعروف بـ"المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، لافتًا إلى أنه سُجلت في فلسطين إصابتان، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر والحرص على التباعد ولبس الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والإغلاقات مرة أخرى.