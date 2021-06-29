النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۸۵مشاهدات
‍ پ

اشتية: ستتم إحالة من تثبت علاقته بوفاة "بنات" إلى القضاء وسنحاسب من يتجاوز القانون

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن لجنة التحقيق التي شُكّلت لكشف ملابسات وفاة المواطن نزار بنات، تقوم بعملها بكل “مهنية وشفافية” من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني.
رمز الخبر: ۵۳۵۳۷
تأريخ النشر: 28 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية _قال اشتيه في كلمة له في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الاثنين، إنه ستتم إحالة من تثبت علاقته بهذا الأمر إلى الجهات القضائية المختصة، بما يعطي لكل ذي حق حقه، مطالبا اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين.

وشدّد رئيس الوزراء، على ضرورة “احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا”.

وأكد احترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام حرية الصحافة والإعلام، وطالب الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وشدد أيضا على ضرورة “ألا يتم حرف الأمر لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصبا في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة”.

كما أكد محاسبة من يتجاوز القانون، بما يعرض حياة الناس للخطر، وقال “إن المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع”.

وقدّم التعزية باسم مجلس الوزراء لعائلة الناشط بنات، وقال: “نشاطر عائلته وذويه الحزن والمواساة”.

وفي جانب آخر من كلمته، قال رئيس الوزراء "نعمل على تجسيد انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات"، وأضاف "نعمل على شيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين".

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتيه إلى أن هناك موجة جديدة من فيروس "كورونا" المتحور المعروف بـ"المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، لافتًا إلى أنه سُجلت في فلسطين إصابتان، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر والحرص على التباعد ولبس الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والإغلاقات مرة أخرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد: عدوان الاحتلال في سلوان بالقدس جريمة منظمة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.. ولابيد: اخترنا السلام
السيد نصرالله يستعرض مع هنية معركة سيف القدس وتأكيد على عمق العلاقة بين حزب الله وحماس
إسرائيل» تتحدّى لبنان: توقيع اتفاقيّات للتنقيب عن الغاز في المنطقة «المتنازَع عليها»
روسيا والصين تمددان معاهدة الصداقة بينهما
إنتاج السيارات في ايران يتخطى 200 الف سيارة خلال 3 أشهر
سعودي ليكس: ابن سلمان يهنئ "إسرائيل" بحكومتها الجديدة ويدعوها لمواجهة إيران بجد
الناطق باسم الكاظمي: الهجوم الامريكي انتهاك سافر للسيادة العراقية
افتتاح المرصد الوطني الإيراني في كاشان
ايران تحصد ذهبية مهرجان الابداعات والاختراعات الدولي في بولندا
أقرّ باستهداف مواقع في العراق.. بايدن: إيران لن تحصل على سلاح نووي في عهدي
السفير الإيراني السابق في بغداد: الهجوم على مواقع الحشد الشعبي سيحمل امريكا تكاليف باهظة
ايران وعمان تبحثان بشان الاستثمارات وتطوير التعاون التجاري
مسؤول: الهند ارسلت اجهزة بقيمة 24 مليون دولار الى ميناء جابهار
ايران تنتقد بشدة عدم ادراج الكيان الاسرائيلي وتحالف العدوان على اليمن على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يعقد المؤتمر العام للجمعية العامة بدورته الـ10 غدًا
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية
"داعش" الارهابي يستعد للتوسّع بشكل كبير في القارة السمراء
البابا فرنسيس يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة
حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية
مدبولي يتابع جهود توفير لقاحات كورونا: لدينا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة
الكاظمي يدين الهجوم الامريكي على الحدود على مقرات الحشد الشعبي: انتهاك سافر للسيادة العراقية
إدارة بايدن تنفذ ثاني عمل عسكري في سوريا مستهدفةً الفصائل المحارِبة لداعش
على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة عمليات التهجير وسلب الحقوق
قائد بحرية الجيش: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع
اشتية: ستتم إحالة من تثبت علاقته بوفاة "بنات" إلى القضاء وسنحاسب من يتجاوز القانون
حسان دياب يطلع من وفد حماس برئاسة هنية على نتائج حرب غزة
محمد بن راشد: دعم الاقتصاد الوطني مستمر للمنافسة بقوة عالمياً