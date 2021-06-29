بينيت يدعو جميع المراهقين لتلقي لقاح كورونا حالاً

وجّه رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت دعوة خاصة للمراهقين في كيان الاحتلال إلى تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال في دعوته، "أيها الشابات والشبان الأعزاء، أطلب منكم أن تذهبوا اليوم وتتلقوا اللقاح ضد كورونا. التطعيم سيحافظ على صحتكم وسيمنعكم من تفويت متع عطلة الصيف الكبيرة، أنظروا طفرة دلتا الجديدة المتحورة عن كورونا تعصف حول العالم وهي تتنقل بسرعة من شخص لشخص وتصيب أناسا لم يتلقوا التطعيم, أي أنتم المراهقين".

وأضاف: "هناك كمية كافية من اللقاحات للجميع. ولكن هناك مشكلة صلاحيتها ستنتهي قريبا وحينها لن تكون لدينا كمية كافية من الجرعات للجميع. بمعنى أن هناك فترة زمنية قصيرة تمتد 11 يوما فقط ونحن نسابق الوقت".

وتابع قائلاً: "الموعد الأخير حيث سيكون بالإمكان تلقي الجرعة الأولى من اللقاح هو التاسع من تموز وثلاثة أسابيع بعد ذلك ستتلقون الجرعة الثانية وعندئذ ستنتهي صلاحية الجرعات التي توجد في مخازننا".

ودعا جميع الشابات والشبان الذين يستطيعون تلقي التطعيم اذهبوا الآن لتلقي التطعيم، قبل ألا تستطيعوا ذلك.

وأردف، "أعلم كم تريدون أن تتسلوا في الصيف وستستطيعون القيام بذلك، لدي أربعة أطفال وهم يبلغون أعماركم بالذات وهم أيضا يريدون أن يتسلوا هذا الصيف".

وأكد بينت قائلًا، "لا نريد فرض أية قيود على أحد،ليس على إقامة الحفلات وليس على الخروج إلى نزهات، ولا نريد تحديد كابسولات، لا نريد شيئا من هذا القبيل".