محمد بن راشد: دعم الاقتصاد الوطني مستمر للمنافسة بقوة عالمياً

قال حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ان بلاده "تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها".

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال ترؤسه امس الاحد اجتماعاً لمجلس الوزراء في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، قال "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي ..اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقا دوليا جديدا في تجارتنا الخارجية ..تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم ..ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية".

واضاف "اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70%من ناتجنا الاقتصادي الوطني وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50%؜ خلال السنوات القادمة ..نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة ..والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله".

وفي جانب آخر من كلمته، اوضح بن راشد انه "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنيا للإنفاق على البحث والتطوير ..دولة الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير ..وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال ..وهدفنا المنافسة عالميا مستقبلاً ..البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه".

وتابع "واعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالميا مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً".