النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۸۴مشاهدات
‍ پ

محمد بن راشد: دعم الاقتصاد الوطني مستمر للمنافسة بقوة عالمياً

قال حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ان بلاده "تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها".
رمز الخبر: ۵۳۵۳۳
تأريخ النشر: 28 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال ترؤسه امس الاحد اجتماعاً لمجلس الوزراء في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، قال "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي ..اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقا دوليا جديدا في تجارتنا الخارجية ..تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم ..ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية".

واضاف "اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70%من ناتجنا الاقتصادي الوطني وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50%؜ خلال السنوات القادمة ..نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة ..والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله".

وفي جانب آخر من كلمته، اوضح بن راشد انه "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنيا للإنفاق على البحث والتطوير ..دولة الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير ..وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال ..وهدفنا المنافسة عالميا مستقبلاً ..البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه".

وتابع "واعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالميا مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد: عدوان الاحتلال في سلوان بالقدس جريمة منظمة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.. ولابيد: اخترنا السلام
السيد نصرالله يستعرض مع هنية معركة سيف القدس وتأكيد على عمق العلاقة بين حزب الله وحماس
إسرائيل» تتحدّى لبنان: توقيع اتفاقيّات للتنقيب عن الغاز في المنطقة «المتنازَع عليها»
روسيا والصين تمددان معاهدة الصداقة بينهما
إنتاج السيارات في ايران يتخطى 200 الف سيارة خلال 3 أشهر
سعودي ليكس: ابن سلمان يهنئ "إسرائيل" بحكومتها الجديدة ويدعوها لمواجهة إيران بجد
الناطق باسم الكاظمي: الهجوم الامريكي انتهاك سافر للسيادة العراقية
افتتاح المرصد الوطني الإيراني في كاشان
ايران تحصد ذهبية مهرجان الابداعات والاختراعات الدولي في بولندا
أقرّ باستهداف مواقع في العراق.. بايدن: إيران لن تحصل على سلاح نووي في عهدي
السفير الإيراني السابق في بغداد: الهجوم على مواقع الحشد الشعبي سيحمل امريكا تكاليف باهظة
ايران وعمان تبحثان بشان الاستثمارات وتطوير التعاون التجاري
مسؤول: الهند ارسلت اجهزة بقيمة 24 مليون دولار الى ميناء جابهار
ايران تنتقد بشدة عدم ادراج الكيان الاسرائيلي وتحالف العدوان على اليمن على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. ولابيد يعبر عن “تحفظات اسرائيل الجدية” على الاتفاق النووي مع إيران
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يعقد المؤتمر العام للجمعية العامة بدورته الـ10 غدًا
بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية على مواقع عسكرية حساسة في السعودية
"داعش" الارهابي يستعد للتوسّع بشكل كبير في القارة السمراء
البابا فرنسيس يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة
حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية
مدبولي يتابع جهود توفير لقاحات كورونا: لدينا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة
الكاظمي يدين الهجوم الامريكي على الحدود على مقرات الحشد الشعبي: انتهاك سافر للسيادة العراقية
إدارة بايدن تنفذ ثاني عمل عسكري في سوريا مستهدفةً الفصائل المحارِبة لداعش
على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة عمليات التهجير وسلب الحقوق
قائد بحرية الجيش: سياسة ايران الدفاعية مبنية على الردع
اشتية: ستتم إحالة من تثبت علاقته بوفاة "بنات" إلى القضاء وسنحاسب من يتجاوز القانون
حسان دياب يطلع من وفد حماس برئاسة هنية على نتائج حرب غزة
محمد بن راشد: دعم الاقتصاد الوطني مستمر للمنافسة بقوة عالمياً