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مدبولي يتابع جهود توفير لقاحات كورونا: لدينا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وكذا مستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور عدد من الوزراء والمعنيين.
رمز الخبر: ۵۳۵۳۱
تأريخ النشر: 28 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد مدبولي، خلال اللقاء أن "الدولة ماضية في جهودها لتوفير اللقاحات المضادة لـ"كورونا"، بالتزامن مع الخطط الرامية إلى تصنيع هذه اللقاحات محليا من خلال الشركة القابضة " فاكسيرا"، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع مخطط متكامل لتطوير الشركة ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال."

وقال مدبولي، إن "الدولة المصرية لم تتوان عن اتباع أي مسار يمكن من خلاله توفير هذه اللقاحات لجميع المواطنين، كما أن الحكومة تسخر كافة الإمكانيات اللازمة للتصنيع محليا، ولا سيما في ظل عدم كفاية اللقاحات المنتجة على المستوى العالمي لاحتياجات الدول المختلفة، وهو ما يتطلب من مسئولي هذا القطاع المتابعة اليومية لملف توفير اللقاحات؛ سواء من خلال التصنيع المحلي، أو من خلال ما يتم توفيره من الخارج."

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن "تقارير منظمة الصحة العالمية تُشير إلى قدرة مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إلى جانب قدرتها على أن تصبح مركزًا متميزًا لإنتاج اللقاحات في المنطقة."

وأشارت زايد إلى أنه يتوافر حاليا مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة حتى الآن من اللقاح الصيني، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يصل إلينا مادة خام إضافية تكون كافية لتصنيع 7,5 مليون جرعة في غضون الأسبوعين المقبلين."

ولفتت إلى أن هناك تعاون كامل مع هيئة الدواء المصرية في هذا الملف، ولدينا حاليا كفاءات وطنية سواء في هيئة الدواء المصرية، أو في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وفي هذا السياق استعرضت الوزيرة خطة التوريد المرسلة ضمن آلية "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن شهر يوليو من المقرر أن يشهد توريد 1,9 مليون جرعة من "كوفاكس".

من ناحيته، أشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسيّ، ومن المخطط أن يستمر التوريد خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من توريد الـ 20 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية مع الشركة الموردة، وكذا إجراءات توريد لقاح سينوفارم الصيني.

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