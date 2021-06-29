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بغداد تدين الغارات الأمريكية ضد الحشد الشعبي:

الحكومة ماضية بإجراءاتها التحقيقية بشأن الهجوم الذي طال موقعاً على الحدود

ادانت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، الهجوم الامريكي الجوي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، امس الاحد، فيما أشارت الى أن الحكومة ماضية بإجراءاتها التحقيقية بشأن هذا الهجوم.
رمز الخبر: ۵۳۵۳۰
تأريخ النشر: 28 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحافي في بيان، إن "وزارة الخارجيّة تدين الهجومَ الجويّ ليلة أمس والذي طالَ موقعاً على الحدودِ العراقيّةِ السوريّة"، مبيناً ان "الوزارةَ تُجَدّدُ رفضها التام أن يكونَ العراقُ طرفاً في أي صراعٍ أو مواجهةٍ لتصفيةِ الحسابات على أراضيه وبما يُعَدُّ إعتداءً وإنتهاكاً للسيادة الوطنيّة وخروجاً صريحاً عن الأعرافِ والمواثيقِ الدوليّة".

واضاف "نؤَكِّدُ تمسُّكنا بسيادة العراق ووحدته وبالإرتكان لكلِّ ما من شأنه تعزيز ذلك، عبرَ إستدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العِدائيّةِ المرفوضة والمُدانة"، موضحاً ان "الحكومةَ العراقيّةَ ماضيّةٌ بإجراءاتها التحقيقيّة وبما يكفل الحق السيادي في ذلك، منعاً لأي تصعيدٍ نراهُ يخلّ بأمن العراق واستقراره".

وكانت كتائب سيد الشهداء في العراق، قد أعلنت فجر اليوم، استشهاد 4 من اللواء الرابع عشر في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

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