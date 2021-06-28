بكين تكشف عن الاكتشافات المبكّرة لمركبة ”تشورونغ“ على كوكب المريخ

وتظهر المركبة في اللقطات التي نشرتها وكالة الفضاء الصينية أثناء هبوطها والحركة الأولية لها، مع لقطات بانورامية تكشف المسافة، التي قطعتها المركبة من منصة الهبوط حتى وصولها إلى الكوكب الأحمر، كما تظهر اللقطات المركبة، وهي تتجول عبر سطح المريخ.

وتم التقاط الصور بوساطة كاميرا لاسلكية، ثم نقلت إلى الأرض عبر القمر الصناعي ”Tianwen-1″، الذي يدور حول الكوكب الأحمر.

يٌذكر أن ”تشورونغ“ هي أول مركبة صينية تهبط على كوكب المريخ، وهي جزء من مهمة ”تيان ون 1″، إلى المريخ التي أجرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية.

وكان قد تم إطلاق المركبة الفضائية في 23 من شهر تموز/ يوليو 2020