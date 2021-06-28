غرق عشر سفن إثر اندلاع حريق في صهاريج وقود في هونغ كونغ

شبّ حريق في مرسى للسفن في هونغ كونغ أمس الأحد، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وقود.

جاء ذلك أثناء مرورها بمحاذاة طابور من اليخوت المتوقفة، ما أدى إلى غرق ما لا يقل عن 10 قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإطفاء الحريق.

وقالت السلطات في المركز المالي الآسيوي، إن النار اشتعلت فيما لا يقل عن 16 سفينة، بما في ذلك تلك التي غرقت، لكن لم تقع إصابات خطيرة.

وبدأ الحريق في المرسى بمنطقة أبردين واستغرق إخماده أكثر من 6 ساعات.

وسُمع دوي انفجارات صهاريج الوقود، مع تصاعد دخان كثيف ليغطي المرسى والأبراج المجاورة.

وذكرت محطة (آر.تي.إتش.كيه) العامة نقلًا عن إدارة خدمات الإطفاء أنه تم إنقاذ نحو 35 شخصًا من السفن.