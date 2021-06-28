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4 شهداء من فصائل المقاومة باعتداء أمريكي على الحدود مع سوريا

أعلن آمر اللواء 14 في الحشد الشعبي، استشهاد عدد من المقاتلين العراقيين بضربة جوية نفذتها الطائرات الأمريكية استهدفت من خلالها مقرات الحشد الشعبي اللواء الرابع عشر المرابطين على الحدود العراقية السورية.
رمز الخبر: ۵۳۵۲۳
تأريخ النشر: 28 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ وأضاف اللواء 14 في بيان، أننا "أبناء اللواء الرابع عشر نعزي أنفسنا وعوائلنا الكريمة بفقد أحبتنا ومجاهدينا الأبطال ولكم أسوة بقائد الحشد الكبير ابو مهدي المهندس ورفاقه".

وأكد أن المقاومة بكامل الجهوزية ورهن إشارة القيادة العامة للرد وأخذ الثأر.

وكانت كتائب سيد الشهداء في العراق، أعلنت فجر اليوم الإثنين، استشهاد 4 من اللواء الرابع عشر في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

كما أعلنت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان لها، "عدم السكوت عن استمرار وجود قوات الاحتلال الأميركيّ المخالفة للدستور ولإرادة الشعب العراقيّ".

وأكدت أنّ "قوات الاحتلال تتمادى في إجرامها بتكرار اعتدائها على المقاتلين العراقيين المرابطين على الحدود مع سوريا، لافتاً الى أن المجموعة التي استشهدت في قاطع القائم بأيد أميركية كانت تدافع عن أمن العراق وشعبه".

وشدّدت على أن "المقاومة ستثأر لدماء الشهداء من مرتكبي هذه الجريمة النكراء".

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