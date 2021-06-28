لبنان..أزمة المازوت تهدد قطاعات واسعة في المجتمع

يبقى المواطن اللبناني بين سندان المازوت المفقود ومطرقة الأسعارِ الجديدة، وحياة المرضى في المنازل هي مهددة جديًا بتقنين الكهرباء.

وما أصعب ان تكون حياة الانسان معلقة بالكهرباء .. فكيف إذا كان ممن يحتاجون لأجهزة التنفس التي يحتاج تشغيلها التيار الكهربائي على مدار الساعة في بلد تقنين كهرباء دولته في ازدياد وساعات الاشتراك يتحكم بها شح المازوت.

المازوت وعلى اهميته أوجد حالاً من الضياع عند المواطن بعد ارتفاع كلفته، ما جعل أصحاب المولدات يرفعون أيضًا الصوت في ظل ما باتت تسمى بين الدولة والتجار بمعركة التسعير على الـ 3900 ليرة.

وتقول مصادر متابعة ان هناك أربع بواخر قبالة الساحل اللبناني تنتظر إفراغ حمولتها بينها واحدة محملة بالمازوت، ما يعني اكساب المواطن مزيدًا من ساعات الضوء قبل العتمة التامة.

المصدر: قناة المنار.