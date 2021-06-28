البحرية التونسية تنقذ أكثر من 170 مهاجرًا حاولوا عبور المتوسط من ليبيا إلى أوروبا

أنقذت البحرية التونسية حوالي 200 مهاجر غير شرعي، انطلقوا من ليبيا وعبروا المتوسط بهدف الوصول إلى أوروبا. وقالت وزارة الدفاع التونسية إن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وكالة تبناك الإخبارية_أشارت الوزارة في بيان، الى أنها انتشلت من البحر أيضًا جثتين لمهاجرين، خلال ثلاث عمليات إنقاذ في عرض الساحل جنوب البلاد.

وكان المهاجرون قد انطلقوا من ميناء زوارة ليل الجمعة، وهم يحملون جنسيات مصرية وتونسية وإيفوارية وسورية وبنغالية ونيجيرية ومالية وأثيوبية.

وكانت البحرية التونسية قد أنقذت 267 مهاجرًا الخميس، معظمهم من بنغلادش، وكانوا قد انطلقوا من ليبيا أيضا باتجاه أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ شهر كانون الثاني/يناير انتهت رحلة أكثر من ألف مهاجر في تونس، بعد انطلاقهم من ليبيا بحرا. ويشير الرقم إلى ارتفاع واضح لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من ليبيا، وكذلك إلى ارتفاع عدد الذين تحبط رحلتهم البحرية ويتم استقبالهم في تونس، خلال السنتين الأخيرتين وفق منظمة الهجرة الدولية.

وحذّر رئيس الهلال الأحمر التونسي، المنجي سليم، من أن مراكز استقبال المهاجرين قد امتلأت جنوب البلاد التونسية.

وبين شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام جرت محاولة عبور 11 ألف مهاجر من ليبيا، أي بزيادة تفوق بنسبة 73 بالمئة العدد المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعود زيادة عدد المهاجرين أساسا إلى تدهور الوضع في هذا البلد الذي يحاول الخروج من النزاعات القائمة على مدى العقد الأخير، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.