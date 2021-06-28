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الصحة: تطعيم نحو 92% من السكان المؤهلين بلقاحات ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأحد، أنها تمكنت من تطعيم 71% من كل سكان البلاد بلقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يساوي نحو 92% نمن الفئة المؤهلة.
رمز الخبر: ۵۳۵۱۶
تأريخ النشر: 28 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية _ قالت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، إن "اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "موفيد-19" قد أثبتت فعاليتها في تقليل نسب الإصابة وليس منعها بالكامل، كما أكدت نجاحها في تقليل نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات."

وأشارت الحوسني إلى أن "نسبة المصابين بفيروس كورونا من المطعمين تبلغ 16% في حين أن هذا المستوى بلغ بين غير المطعمين 84%، كما لم تتجاوز نسبة المطعمين المصابين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى 11% في حين كانت هذه النسبة بين الغير المطعمين 89%."

وقالت: "تم تقديم اللقاح لأكثر من 71% من إجمالي سكان دولة الإمارات والذي يمثل نسبة 91.8% من الفئة المؤهلة، وهذه المعدلات أيضا كانت واضحة في الحالات التي أدخلت للعناية المركزة حيث كانت النسبة الأعلى لغير المطعمين وذلك بنسبة 92% في حين كانت نسبة المطعمين 8%".

وأوضحت المسؤولة الإماراتية: "ارتفعت حالات الوفاة في الدولة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له، وذلك بسبب انتشار التحورات الفيروسية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات، وللأسف، إن أغلبها لأشخاص غير مطعمين، حيث بلغت نسبتهم 94%، في حين كانت نسبة المطعمين 6%".

كما ذكرت الحوسني أن "السلالة الأكثر شيوعا لفيروس كورونا في البلاد هي "بيتا" بنسبة 39.2%، والتي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، وتليها "دلتا" أو النسخة "الهندية" بنسبة 33.9%، وأخيرا سلالة "ألفا" المكتشفة في بريطانيا بنسبة 11.3%."

وتعتمد السلطات الصحية الإماراتية لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا 4 لقاحات وهي من صناعة شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ولشركة "سينوفارم" الصينية، ومصل "سبوتنيك V" لمركز غاماليا العلمي الروسي، وآخر لشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

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