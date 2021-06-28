الحشد الشعبي يتوعد بالرد على العدوان ويعلن النفير العام ضد القواعد الأميركية

من جهتها اعتَبرتْ حركةُ "صادقون" الجريمةَ الأميريكة دليلاً دامغا على أن سياسة واشنطن العدوانية لا تتغير ابدا، ولاعلاج لها سوى القوة الرادعة.

اعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق النفير العام ضد القواعد الاميركية، متوعدة بالرد على القصف الأميركي الذي طال مواقع لها في العراق وسوريا.

واكدتْ كتائب سيد الشهداء أنها ستذهب مع الاحتلال الأميركي الى الحرب المفتوحة، واولها استهداف الطائرات المعادية في سماء العراق.

وزفت الكتائب في بيان شهداءَها الاربعة الذي سقطوا جراءَ العدوانِ الاميركي.

من جهتها اعتَبرتْ حركةُ "صادقون" الجريمةَ الأميريكة دليلاً دامغا على أن سياسة واشنطن العدوانية لا تتغير ابدا، ولاعلاج لها سوى القوة الرادعة.

فيما قال النائب فالح الخزعلي إنّ الاميركيين لا يؤمنوا الا بلغة القوة.