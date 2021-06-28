برلماني ايراني: اميركا تريد ابقاء الحظر علينا بأي ثمن

وعدّ المقاومة التي يبديها الغربيون لاسيما اميركا على صعيد منح ضمانات في الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي يثير الشبهات تماما.

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني، ان اميركا تريد الاحتفاظ بالحظر الجائر مهما كان الثمن.

واشار محمود عباس‌ زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، موضحاً: إن اميركا تريد الاحتفاظ بالحظر مهما كان الثمن مايؤكد انها تعد مخططات منها استخدام آلية الزناد.

واضاف: إنه لهذا السبب تقتضي مصالحنا الوطنية الحصول على ضمانات لان الضغوط القصوى الاميركية والغربية قد آلت الى الفشل واقتصادنا الداخلي يثمر عن نتائج.

وتابع: إنه بالنظر الى وجوب تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وتأكيدات قائد الثورة على الغاء الحظر ومن ثم التحقق وبعدها يتم العودة الى تعهدات الاتفاق النووي.

ولفت الى ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية لم يشعروا بالارتياح الكامل ازاء مسار المفاوضات النووية.

وعدّ المقاومة التي يبديها الغربيون لاسيما اميركا على صعيد منح ضمانات في الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي يثير الشبهات تماما.

وشدد ان مجلس الشورى الاسلامي ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لايريدون وقوع أي تباطؤ في المفاوضات ولو ليوم واحد بعد التحقق من الغاء الحظر بشكل كامل.