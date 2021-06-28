وزير الصحة: إيران لديها إدارة جديدة في العالم لمكافحة كورونا

في الأشهر المقبلة سوف لن يكون لدينا نقص في اللقاحات فحسب، بل يمكننا تصدير اللقاح وإعطائه للدول الفقيرة.

أكد وزير الصحة سعيد نمكي ان إيران لديها إدارة جديدة في العالم لمكافحة كورونا، مشيرا الى انه سيتم تصدير اللقاحات المحلية الصنع في المستقبل القريب.

في مراسم ازاحة الستار عن لقاح "نورا" لمكافحة كورونا والذي صنعته جامعة بقية الله (عج) الطبية التابعة للحرس الثوري عقدت صباح اليوم الاحد، وبدء التجارب السريرية: قال وزير الصحة: عندما انتشر كورونا لم يكن لدينا الكثير من الموارد، وعندما نظرنا لم تكن حسابات الأعداء لارباك بلادنا خاطئة، فيضانات وزلازل واجراءات حظر ومشاكل كثيرة وخزينة فارغة، لكنهم لم يفكروا فيما نمتلكه.

واضاف نمكي: أهم ممتلكاتنا هي معتقداتنا الدينية التي لم يعرفوها، ولدينا شعب عظيم ويقدم التضحيات في جميع الساحات، لم يكونوا (الاعداء) يعرفون أنه بعد 8 سنوات من الحرب المفروضة (التي شنها نظام صدام) لم نضع حتى شبرًا واحدًا من الأرض على طاولة المفاوضات، لم يعلموا أن لدينا قائدًا حكيمًا هو الوحيد في العالم الذي يرشدنا ويدعمنا حتى على الرغم من أخطائنا.

واردف وزير الصحة: هذه بعض أفضل الأيام بالنسبة لي، الأيام التي نرى فيها العديد من المفاخر في مجال صناعة اللقاحات الوطنية، اليوم لدينا المزيد من الموارد ولا يوجد نقص في الأسرة ولا يوجد لدينا نقص في الأوكسجين في أي مستشفى.

ومضى قائلا: خلال هذه السنوات من فرض الحظر، تم بناء العديد من المستشفيات وبدلاً من تلك التي لم تكن موجودة في الأيام الأولى لدينا أكثر من 2000 مختبر طبي، ولدينا إدارة جديدة للسيطرة على وباء كورونا، وفي الموجة الرابعة شهدنا معدل وفيات أقل على الرغم من تفشي فيروس كورونا الإنجليزي.

واشار وزير الصحة الايراني الى أنواع اللقاحات المنتجة المحلية الصنع، وقال: في الأشهر المقبلة سوف لن يكون لدينا نقص في اللقاحات فحسب، بل يمكننا تصدير اللقاح وإعطائه للدول الفقيرة.