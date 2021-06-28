قاليباف: لن نسلم البيانات المسجلة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لقد تم اعطاء مهلة ثلاثة أشهر الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قانون المبادرة الاستراتيجية، ومُددت هذه المهلة لشهر آخر، لكن الآن هذه المهلة انتهت قبل ثلاثة أيام وعلينا الدفاع عن قرار مجلس الشورى الاسلامي.

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ان ايران لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيانات المسجلة في كاميرات المراقبة ، وان قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر" مازال ساري المفعول وقيد التنفيذ.

وافاد مراسل وكالة فارس ان النائب علي رضا سليمي، قال في الجلسة العلنية اليوم في احاطة الى رئيس المجلس، في إشارة إلى قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان المصالح الوطنية" (تم اقراره في ديسمبر 2020): لقد تم اعطاء مهلة ثلاثة أشهر الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قانون المبادرة الاستراتيجية، ومُددت هذه المهلة لشهر آخر، لكن الآن هذه المهلة انتهت قبل ثلاثة أيام وعلينا الدفاع عن قرار مجلس الشورى الاسلامي.

وتساءل قائلا: هل اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قراراً بهذا الشأن لسنا على علم به؟!

بدوره اجاب رئيس البرلمان الايراني على سؤال النائب سليمي قائلا: لقد سبق أن أشرت إلى قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأؤكد الآن أنه بعد فترة الثلاثة أشهر لم يتم تجديد أي شيء آخر، وبعد ذلك لن يتم تسليم أي بيانات مسجلة للوكالة الدولية وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية.

واوضح قاليباف ان هذا القانون أقره مجلس الشورى الاسلامي ويتم حاليا تنفيذه بدقة.