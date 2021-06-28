تدابير أمنية في طرابلس بعد إطلاق نار على عناصر من الجيش

يواصل الجيش اللبناني اتخاذ التدابير المشددة في مدينة طرابلس شمال لبنان، بحثاً عن متورطين بإطلاق النار على عناصره خلال أحداث شهدتها المدينة ليل أمس السبت، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وشهدت طرابلس احتجاجات شعبية تخللها أعمال عنف، جراء قيام المحتجين بمهاجمة مبانٍ حكومية وأخرى يقيم بها بعض النواب، وتكسير للسيارات والاعتداء على المحال التجارية ورشق الحجارة وإلقاء قنابل مولوتوف، وسط استقدام الجيش اللبناني لتعزيزات عسكرية لمؤازرة قوى الأمن والعمل على ضبط الأوضاع.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني إصابة 10 عسكريين خلال الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها المدينة.

ويواجه لبنان أزمات اقتصادية عدّة حيث يعيش نصف اللبنانيين في حالة من الفقر، بينما ارتفع مستوى الفقر الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020، وفق ما كشفت الأمم المتحدة. ويعاني لبنان من أزمة خانقة جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة الليرة اللبنانية.

المصدر: قناة المنار.