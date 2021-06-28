ناشطون يطالبون بمحاكمة وزير داخلية البحرين لتورطه في جرائم تعذيب وانتهاكات فظيعة

انضم نشطاء من عواصم أوربية إلى الحملة الإعلامية التي تطالب بمحاكمة وزير داخلية البحرين راشد الخليفة، متهمينه بالتورط في جرائم تعذيب وانتهاكات فظيعة.

وتفاعل نشطاء في عدد من العواصم العالمية بينها لندن وروما وباريس، وبلغات مختلفة.

وانتشرت مقاطع فيديو لناشطين غربيين يبدون فيها التضامن مع ضحايا التعذيب وسجناء الرأي في البحرين.

وعدد الناشطون جرائم التعذيب التي يتهمون وزير داخلية البحرين بالتورط فيها، من بينها القتل خارج اطار القانون واعتقال الأطفال والنساء، والتعذيب الممنهج في السجون.

وقال الناشط البريطاني سام وولتون أنه شخصيا سيقوم باعتقال راشد الخليفة اعتقالا مدنيا كما فعل مع المسؤول الأمني والمتحدث باسم التحالف السعودي سابقا أحمد العسيري.

وكانت وكالة أنباء البحرين اليوم، قد أطلقت الحملة تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. وبثت الوكالة صور وفيديوهات توثق نماذج من الانتهاكات التي لم يستثنى منها الأطفال والنساء في البحرين.

وتأتي هذه الحملة بعد حوالي شهر من زيارة الخليفة الى لندن ولقائه بنظيرته بريتي باتيل، والتي لاقت انتقادات لاذعة من البرلمان البريطاني، حيث دشن عدد من النواب عريضة تطالب بتطبيق قانون ماغنسكي على وزير داخلية البحرين بسبب جرائم التعذيب والانتهاكات